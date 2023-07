Temperaturas continuam a aumentar na Europa, Grécia passa pela mais longa onda de calor

É esperado que a onda de calor que está a atingir a Grécia seja a mais longa da história do país, com as temperaturas previstas para este fim-de-semana a superarem os máximos dos últimos 50 anos para o mês de julho.







Kostas Lagouvardos, diretor de pesquisa do Observatório Nacional de Atenas alertou que "de acordo com os dados existentes, a onda de calor deverá manter-se por 16 a 17 dias, o que nunca aconteceu no nosso país". Na Grécia uma onda de calor é definida por um período em que as temperaturas atingem pelo menos os 39 graus celsius.Está previsto que as temperaturas em Atenas ultrapassem os 40 graus durante pelo menos seis dias. As pessoas têm sido aconselhadas a trabalhar a partir de casa sempre que possível e a não saírem desnecessariamente. Os principais pontos turísticos da cidade estão fechados nas horas mais quentes do dia, a Acrópole, por exemplo, está fechada todos os dias entre o meio-dia e as 17h30.As temperaturas elevadas já originaram pelo menos uma morte. Um homem de 46 anos entrou no hospital de Chalkida com uma insulação e acabou por morrer.Esta manhã as autoridades gregas informaram que os bombeiros estavam a combater 79 incêndios florestais em todo o país.A maior onda de calor na Grécia até ao momento foi vivida em 1987, quando as temperaturas se mantiveram altas durante 11 dias seguidos.Na semana passada o calor extremo atingiu o sul da Europa, os Estados Unidos e o norte de África. Itália experienciou a sua terceira onda de calor deste ano e em Espanha é esperado que as temperaturas comecem a subir em Espanha no domingo.A Sicília detém o recorde de temperaturas na Europa, em agosto de 2021 atingiu os 48,8 graus celsius. No entanto esta semana as temperaturas atingiram os 47 graus nas províncias de Trapani e Agrigento.Já em Espanha, Málaga atingiu 44,2 graus igualando as temperaturas máximas alguma vez sentidas na cidade do sul.