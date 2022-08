Incêndio em França já forçou 10 mil pessoas a fugir

Um incêndio violento deflagrou na região de Gironde, em França, há dois dias, a cerca de 30 quilómetros a sudeste de Bordéus. Cerca de mil bombeiros, apoiados por aviões, tiveram que ser distribuídos com urgência para tentar conter o incêndio.



O fogo já obrigou milhares de pessoas a abandonar as suas casas e queimou cerca de 7 mil hectares de floresta. "É um ogre, é um monstro", disse o representante dos bombeiros Gregory Allione, à Rádio RTL da França, citado pela agência Reuters.



Os ventos fortes e as altas temperaturas estão a dificultar as operações dos profissionais no terreno. As autoridades francesas afirmaram que as temperaturas na região chegaram aos 40 graus no dia 10 de agosto e vão permanecer altas até ao fim de semana.



O presidente Emmanuel Macron anunciou que a França estava a receber ajuda de países europeus no combate aos fogos. Dois aviões-tanque gregos estão a caminho, assim como dois aviões Air Tractor adaptados ao combate a incêndios suecos, 64 bombeiros da Alemanha, 146 da Polónia e outros da Áustria e da Roménia. "A solidariedade europeia está em ação", escreveu o presidente francês no Twitter.