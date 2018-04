A partir do próximo mês de Julho, os proprietários de vivendas ou apartamentos em Palma de Maiorca não poderão arrendar as suas casas a turistas. O governo espanhol decidiu que a capital das ilhas Baleares irá adoptar uma medida pioneira com o objectivo de proibir a exploração turística excessiva na cidade.

A proposta inicial da lei de delimitação de aluguer para férias, que será aprovada pelo governo espanhol na próxima quinta-feira, 26 de Abril, foi concebida depois de vários estudos e análises terem revelado que a oferta de habitações não-reguladas aumentou 50% entre 2015 e 2017, ultrapassando as 20 mil vagas disponibilizadas pelas autoridades para efeitos de turismo. Em Palma de Maiorca apenas as vivendas para famílias únicas, 645 dos edifícios, têm licença.

Através de uma reforma das leis turísticas aprovadas no Parlamento espanhol no passado mês, já era proibido qualquer aluguer turístico a apartamentos. Mas a Câmara Municipal de Palma de Maiorca optou por delimitar as zonas em que autorizaria esta lei. Com a nova medida que passará a estar em vigor a partir de Julho, o governo considera a cidade como uma única zona, mantendo a restrição em prática para todo o território.

Nas palavras do Presidente da Câmara de Palma de Maiorca, Antoni Noguera, o objectivo será "proteger os residentes" do turismo, como o próprio afirmou ao El País. Noguera considera que esta medida, pioneira em Espanha, irá fazer com que outras cidades turísticas sigam o exemplo: "Seguimos o interesse geral da população e cremos que marcará a tendência para que outras cidades entendam que o equilíbrio é chave".

Antes de uma norma aprovada no passado mês de Agosto existiam, em Palma de Maiorca, cerca de 20 mil vagas para aluguer turístico em 2017, contra a actual oferta de 11 mil lugares no presente ano. À proposta inicial da lei, que deverá ser aprovada na próxima quinta-feira, seguir-se-á um período de exposição inicial até se tornar definitiva em Julho.