Em Espanha, fazer piadas sobre o atentado que matou um antigo primeiro-ministro de Franco pode levar à prisão. Nos últimos anos, jornalistas, músicos e advogados têm sido alvo de várias acusações relacionadas com a nova lei anti-terrorismo, utilizada para limitar abusivamente a sátira e a liberdade de expressão, acusa o mais recente relatório da Amnistia Internacional, divulgado esta terça-feira.

O relatório "Tweet... if you dare: How counter-terrorism laws restrict freedom of expression in Spain [Tweeta… se tiveres coragem: Como as leis anti-terrorismo restringem a liberdade de expressão em Espanha]" denuncia um aumento exponencial de vítimas de uma lei que proíbe a "glorificação do terrorismo" e a "humilhação de vítimas de terrorismo" e acaba por consistir num ataque à liberdade de expressão.



A organização de direitos humanos, que afirma que as pessoas têm cada vez mais medo de expressar a opiniões diferentes ou de dizer coisas controversas, alerta para a lição que os países europeus devem aprender com o exemplo espanhol. "Enviar rappers para a prisão por letras de músicas e proibir sátiras políticas demonstra quão estreitos os limites da liberdade de expressão online se tornaram em Espanha", defende o director da Amnistia Internacional em Espanha, Esteban Beltrán. "As pessoas não devem enfrentar acusações criminais por simplesmente dizerem, tweetarem ou cantarem algo que possa ser de mau gosto ou chocante. A lei em Espanha está a resultar no silenciamento do discurso livre e na destruição da expressão artística", denunciou o responsável.

Alargado em 2015 após os atentados em Paris, o Artigo 578 da lei espanhola define que quem glorifique o terrorismo ou humilhe as vítimas de terrorismo ou os seus familiares enfrenta multas, expulsão do trabalho no sector público e penas de prisão entre um e três anos. O número de pessoas acusadas com base neste artigo aumentou de três em 2011 para cerca de 70 nos últimos dois anos.

A lei é usada para limitar a liberdade de expressão

Desde 2014, quatro operações das autoridades espanholas levaram à detenção de várias pessoas por publicarem mensagens nas redes sociais, em particular no Twitter e no Facebook.

Em Fevereiro de 2016, Alfonso Lázaro de la Fuente e Raúl García Pérez, dois marionetistas profissionais, foram detidos após uma actuação por um dos fantoches utilizar um slogan similar a um slogan da ETA.

O advogado Arkaitz Terrón garante ter sido "tratado como um terrorista" após publicar nove tweets que incluíam uma piada sobre o assassinato do antigo primeiro-ministro espanhol Luis Carrero Blanco.

Já Cassandra Vera, uma estudante de 22 anos, foi condenada a um ano de pena suspensa e perdeu uma bolsa universitária por "humilhar" vítimas de terrorismo, ao fazer piadas também sobre Carrero Blanco.

Entre as pessoas que defenderam a estudante esteve a sobrinha de Luis Carrero Blanco, que disse ter "medo de uma sociedade onde a liberdade de expressão, independentemente de quão lamentável possa ser, leve à prisão". Apesar de o seu testemunho ter sido utilizado como parte da defesa de Cassandra, a lei é aplicada independentemente da visão das vítimas de terrorismo ou dos seus familiares.

Em Dezembro de 2017, 12 rappers do grupo La Insurgencia foram condenados a mais de dois anos de prisão cada – por cantarem músicas com letras que "glorificavam" o GRAPO (Grupos de Resistência Antifascista Primeiro de Outubro).

Proposta para alterar a lei

Este mês, é esperado que seja debatida no parlamento uma alteração ao Artigo 578 por partidos que criticam o seu impacto na sociedade.

"Fazer rap não é um crime, tweetar uma piada não é terrorismo e fazer um espectáculo de marionetas não deve levar à prisão", disse Eda Seyhan, militante anti-terrorismo da Amnistia. "A draconiana lei espanhola deve ser revogada e todas as acusações feitas contra aqueles que se expressaram devem ser retiradas", conclui.

Denúncias começaram há mais de um ano

Em Janeiro de 2017, a Amnistia Internacional alertou para a forma como as medidas anti-terrorismo aprovadas em 14 países-membros da União Europeia encaminhavam a Europa para um perigoso estado policial, de constante vigilância.

"Em reacção à série de ataques terríveis, de Paris a Berlim, os governos apressaram-se a avançar com uma coluna enorme de leis desproporcionadas e discriminatórias", afirmou, na altura, o director da Amnistia Internacional para a Europa, John Dalhuisen.

"Uma a uma, estas medidas anti-terrorismo são já inspiradoras de grande preocupação, e vistas todas juntas fazem emergir uma imagem profundamente perturbante em que poderes não monitorizados estão a atropelar liberdades fundamentais que desde há muito tempo damos por garantidas", concluiu o responsável da organização de direitos humanos.