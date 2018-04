O parlamento espanhol entregou esta terça-feira o relatório de recomendações para a futura "Lei contra o Consumo de Álcool e Menores". Segundo o El Español, além de a nova lei prever o agravamento de penas para os menores apanhados a beber álcool, os pais podem vir a ser multados.

Estas propostas esperam a aprovação da Comissão Mista Congresso-Senado e de fontes governamentais. É esperado que as alterações sejam aprovadas ainda este ano.

Entre as medidas apresentadas, o parlamento espanhol propõe a proibição a nível nacional de venda e consumo de bebidas alcoólicas na via pública – conhecido, e muito comum em Espanha, como "botellón". Já a proposta relativa à aplicação de penas aos pais define que, se um menor for apanhado a consumir bebidas alcoólicas a aplicação de multas destina-se aos pais.

"Os últimos dados de consumo de álcool por menores são preocupantes", refere o relatório, propondo ainda que a idade mínima de consumo de álcool seja aos 18 anos.