Esta semana, o jornal espanhol El País destacou o sistema educativo alemão, que gera críticas por, aos onze anos, dividir as crianças entre quem enveredará pelo ensino mais técnico e pelas que prosseguirão até à universidade.



O sistema alemão difere em estrutura e nível de muitos dos seus homólogos europeus. Por exemplo, com o português: se cá os estudantes escolhem a área que desejam estudar no final do ensino básico aos 14 ou 15 anos de idade, aos 10 as crianças alemãs sabem se prosseguirão os seus estudos até à universidade (Gymnasium) ou se serão canalizadas para o ensino profissional, que terminam aos 16 ou 18 anos (as Realschule ou Hauptschule). A maior diferença entre este tipo de educação e a portuguesa? São os professores que indicam que tipo de ensino as crianças devem seguir, com o auxílio dos familiares das mesmas.



A educação formal na Alemanha data de 1880. Cada alternativa tem diferentes índices de empregabilidade e possíveis saídas profissionais. O sistema educativo é gerido por cada um dos 16 estados alemães (Bundesländer) e regulado pelos respectivos ministros de Educação que se encontram anualmente na Kultusministerkonferenz ou KMK.

Na Alemanha é proibido ter aulas em casa.



Idade por nível de educação

Na Alemanha, a lei Schulpflicht obriga todos os cidadãos nascidos no país a frequentar a escola durante nove anos, desde os 6 aos 14 ou 15 anos. Em Portugal a escolaridade obrigatória é a partir dos 5 anos até ao 12.º ano, ou até o estudante completar 18 anos.

As crianças alemãs dos 3 aos 6 têm a opção de frequentar o Kindergarden (a pré-primária) e depois passam para a escola primária – Grundschule -, onde o currículo escolar é igual para todas as turmas. É, contudo, neste nível que o futuro dos jovens fica parcialmente definido: baseados na sua potencialidade académica e opiniões dos pais, os professores recomendam-nos para diferentes tipos de "escolas secundárias".





hauptschule

Realschule

Gymnasium



Ao contrário de países como Portugal, Espanha ou França, o ensino alemão é constituído por um sistema duplo conhecido como "vocational education and training" (educação e treino vocacional - Dual VET). Os estudantes da Hauptschule ou da Realschule têm aulas mais práticas. Em alguns estados, muitos alunos trabalham em part-time em empresas, são pagos (passando 70% do seu horário escolar nestes locais e 30% na escola) e têm contrato e direito a férias.

No final, tendo em conta o aproveitamento, cerca de dois terços dos alunos ficam a trabalhar nas empresas onde estiveram a estudar.

Em contrapartida, no nosso país os alunos que frequentam o sistema de ensino semelhante – as escolas profissionais -, podem ter por vezes direito a transporte, alimentação e um estágio na área que estudam, mas não são pagos e têm uma carga horária superior à alemã.

Na Alemanha, um em dois alunos (48%) está inscrito no sistema de ensino mais profissionalizante, ultrapassando a média da OCDE de 46%. "Os alunos e as suas competências técnicas são reconhecidos pelo estado [alemão], pela economia e sociedade em todo o país. Assim, a fundação profissional e económica do país é estabelecida", sublinha o Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), o Instituto Federal Alemão para a Educação e Treino Vocacionado.

Características educacionais 1



Em Portugal, por outro lado, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Educação, passou de 111.590 matriculados no ensino profissional para 105.654 entre o período de 2013-2014 e 2015-2016. Isto significa que o nosso país está longe de cumprir a meta Portugal 2020 – de ter 50% de alunos em cursos de dupla certificação (escolar e profissional) -, atingindo meramente os 35%.

Apesar das críticas, será este um dos factores que possibilita o poder económico alemão? O país tem uma baixa taxa de abandono escolar e já atingiu em 2016 a meta definida para a Europa 2020 (uma estratégia da União Europeia para o crescimento, emprego e educação para a década em curso que pretende, entre outras coisas, reduzir a taxa de abandono escolar na Europa para menos de 10%). A isto acrescenta-se uma das taxas de desemprego jovem mais baixas da Europa.

Taxas europeias comparadas

Porém, o modelo de ensino alemão tem sido sempre contestado e acusado de "elitista" e "discriminador" por se focar mais nas notas e avaliações finais dos estudantes, por decidir o futuro académico ou profissional dos seus jovens muito cedo e por o seu sistema de ensino não ser centralizado – cada estado alemão regula e direcciona a educação. Já em 2000, Vernor Muñoz Villalobos, um relator especial sobre o direito à Educação da Organização das Nações Unidas (ONU) criticou o sistema alemão, afirmando que este "enfatiza a desigualdade social" e que as crianças de famílias carenciadas, filhas de imigrantes e com deficiências ficam em clara desvantagem.

Face a estas críticas, o governo alemão tentou implementar uma reforma no seu sistema educacional, que acabou por ser recusada em vários estados e por grupos de pais e professores. Numa tentativa de criar uma escola mais inclusiva, ou seja, uma onde os alunos não são escolhidos com base no critério de aproveitamento escolar (como a Gymnasium) ou aptidão (como a Realschule e a Hauptschule), foi criada a Gesamtschule. Qualquer aluno alemão pode inscrever-se nesta escola, desde que tenha a escola primária concluída. Contudo, foi considerada por grupos de pais e professores como "inferior" ao sistema de ensino tradicional e hoje em dia só existe em alguns estados alemães.