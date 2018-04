Terá Banksy pintado uma parede em Espanha?

Uma pintura na fachada de um edifício no bairro de Canido, en Ferrol, Espanha, pode ser a primeira obra do artista Banksy na Península Ibérica.Em 2017, o promotor da iniciativa Las Meninas de Canido, Eduardo Hermida, convidou Banksy a participar na iniciativa de arte de rua com uma obra original. "Temos uma parede reservada para ti, Banksy", podia ler-se no site da iniciativa.Apesar de aparentar ter o estilo do artista, ainda não foi feita a confirmação oficial típica: uma publicação com uma fotografia na conta de Instagram oficial do artista.(Veja abaixo, na fotogaleria, alguns dos trabalhos do artista.)O facto de o evento ser patrocinado por uma grande marca de cerveja parece também afastar a ideia que se trata de uma obra do artista que sempre se mostrou ser contra o capitalismo desenfreado.Hermida diz que não se pode garantir já que seja de Banksy, mas que não é totalmente absurdo pensar que sim, reconhecendo: "Desconhecemos se a obra que apareceu no local reservado para o Banksy é original ou não", disse citado pelo jornal 20 Minutos.