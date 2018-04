O presidente dos EUA, Donald Trump, elogiou publicamente o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-Un, esta terça-feira. Segundo o chefe de estado norte-americano, o líder do regime de Pyongyang tem sido "muito aberto e honrado" durante esta aproximação entre os dois países.Ainda segundo Trump, que fez estas declarações durante uma conferência de imprensa conjunta com o presidente francês, Emmanuel Macron, a Coreia do Norte deseja que a cimeira entre os dois chefes de estado decorra "tão rápido quanto possível". As informações transmitidas por Trump seguem o calendário oficial, que indica que o encontro deve ocorrer no final de Maio ou início de Junho.