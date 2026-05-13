Governo dos EUA defende intimações judiciais a jornalistas para obter documentos

Segundo o WSJ, o Departamento da Justiça está a fazer uma “ofensiva agressiva” para identificar as fugas para os meios, designadamente no período relativo ao início do ataque ao Irão.

O secretário do Departamento da Justiça interino, Todd Blanche, defendeu esta quarta-feira as ordens judiciais enviadas a jornalistas para os obrigar a entregar documentos e arquivos, no quadro de investigações sobre fugas de informação classificada.



Secretário do Departamento de Justiça, Todd Blance AP

Apesar de não mencionar um meio em particular, as declarações de Todd Blanche ocorrem um dia depois de o Wall Street Journal (WSJ) revelar que tinha recebido tais ordens da parte de um júri federal, a exigir a divulgação dos arquivos dos seus jornalistas que cobriram temas sensíveis ligados à segurança nacional, como a guerra ao Irão.

Donald Trump, por seu lado, sem mencionar um meio em particular, tem atacado a cobertura feita pela comunicação social.

“Levar à justiça os autores de fugas que partilham os segredos da nossa nação com jornalistas – colocando assim em perigo a nossa segurança nacional e a vida dos nossos soldados – constitui uma prioridade para o governo”, escreveu Todd Blanche nas redes sociais.

Segundo o WSJ, o Departamento da Justiça está a fazer uma “ofensiva agressiva” para identificar as fugas para os meios, designadamente no período relativo ao início do ataque ao Irão.

Segundo o WSJ, Trump entregou a Blanche – seu antigo advogado pessoal – uma pilha de artigos e reportagens que considerou prejudiciais à segurança nacional, acompanhada de um ‘post-it’ com a inscrição “traição”.

O diretor da comunicação da ‘holding’ do WSJ, a Dow Jones, WSJ, Ashok Sinha, já reagiu: “Opomo-nos com vigor a stea tentativa de abafar e intimidar um trabalho jornalístico essencial”,

Em 2025, este Departamento revogou uma política da Presidência Biden, destinada a reforçar a proteção dos jornalistas, designadamente limitando estritamente o recurso ao procedimento agora em causa e dispensando-os, na maior parte dos casos, de revelar as suas fontes.