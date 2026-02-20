Sábado – Pense por si

20 de fevereiro de 2026 às 16:53

O que significa o "chumbo" das tarifas de Trump? A análise do Negócios

A Administração de Donald Trump enfrenta um novo desafio. O Supremo Tribunal dos EUA decidiu que as "tarifas recíprocas", que abalaram o comércio mundial e os mercados financeiros, são ilegais. O republicano já reagiu, depois de o tribunal ter dito que a Casa Branca "excedeu a autoridade" ao invocar uma lei federal, com poderes de emergência. O jornalista do Negócios Rui da Rocha Ferreira explica os contornos da decisão da justiça norte-americana.

