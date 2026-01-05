Sábado – Pense por si

Mundo

Venezuela: Irão pede libertação de Nicolás Maduro

08:34
As mais lidas

O Irão considera ainda que as suas relações com a Venezuela permanecem inalteradas, apesar da saída de Maduro.

O Irão, que mantém laços estreitos com a Venezuela, apelou esta segunda-feira à libertação do presidente Nicolás Maduro, levado para os Estados Unidos após uma intervenção militar americana em Caracas.

Maduro e Cilia Flores em dezembro deste ano num evento público em Caracas
Maduro e Cilia Flores em dezembro deste ano num evento público em Caracas

“O presidente de um país e a sua esposa foram raptados. Não há motivo para [Donald Trump] se orgulhar, é um ato ilegal”, disse o porta-voz da diplomacia iraniana, Esmaïl Baghaï.

Na conferência de imprensa semanal, o responsável acrescentou: ”Como salientou o povo venezuelano, o seu presidente deve ser libertado".

O Irão considera ainda que as suas relações com a Venezuela permanecem inalteradas, apesar da saída de Maduro.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou no domingo que Nicolas Maduro e Cília Flores se encontram detidos no Metropolitan Detention Center de Brooklyn, aguardando julgamento por vários crimes, incluindo ‘narcoterrorismo’.

Em Caracas, a vice-presidente Delcy Rodríguez assumiu interinamente o cargo, por decisão do Supremo Tribunal de Justiça venezuelano.

Artigos Relacionados
Tópicos Julgamentos Crime Rapto Diplomacia Nicolás Maduro Venezuela Caracas Donald Trump Metropolitan Museum of Art Supremo Tribunal de Justiça de Portugal
Investigação
Opinião Ver mais
Paula Cordeiro
Paula Cordeiro
Urbanista

Uma certa e insustentável inocência

As redes estão preparadas para alavancar o óbvio: emoção, contradição, discussão. O que nos provoca raiva ou indignação ganha uma força que a mesma história, contada de outra forma, não consegue alcançar. E, por isso, se queremos, realmente, fazer por mudar, o digital ajuda mas não chega.

Menu shortcuts

Venezuela: Irão pede libertação de Nicolás Maduro