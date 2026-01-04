Sábado – Pense por si

Mundo

Ataque à Venezuela aumenta rumores de uma futura anexação da Gronelândia

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 16:48
Capa da Sábado Edição 29 de dezembro a 4 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 29 de dezembro a 4 de janeiro
As mais lidas

O embaixador dinamarquês nos Estados Unidos já referiu que os países são “aliados próximos" e reforçou: "A segurança dos EUA também é a segurança da Gronelândia e da Dinamarca”.

O ataque norte-americano à Venezuela e a captura do seu presidente Nicolás Maduro aumentaram os rumores da possibilidade dos norte-americanos anexarem a Gronelândia, especialmente tendo em conta que vários membros do movimento MAGA voltaram as suas atenções para o território dinamarquês após o ataque ao país da América Latina. 

Tensão entre a Dinamarca e a Venezuela aumenta, com receios de anexação da Gronelândia
Tensão entre a Dinamarca e a Venezuela aumenta, com receios de anexação da Gronelândia Foto AP/Ebrahim Noroozi

Exemplo disso é que apenas algumas horas depois da operação militar ter sido anunciada a podcaster de direita Katie Miller, esposa do vice-chefe do gabinete de Donald Trump, publicou no X um mapa da Gronelândia coberto com a bandeira dos Estados Unidos e com a legenda: “Em breve”. 

O embaixador dinamarquês nos Estados Unidos, Jesper Møller Sørensen, republicou a publicação de Katie Miller com um “lembrete amigável” de laços de defesa de longa data entre os dois países: “Somos aliados próximos e devemos continuar a trabalhar juntos como tal. A segurança dos EUA também é a segurança da Gronelândia e da Dinamarca”.  

O embaixador referiu ainda que a Dinamarca aumentou os gastos com defesa em 2025, comprometendo-se com 13,7 mil milhões de dólares - 11,7 milhões de euros - “que podem ser usados no Ártico e no Atlântico Norte. Porque levamos a nossa segurança conjunta a sério”. Jesper Møller Sørensen concluiu ainda: “Esperamos total respeito pela integridade territorial do Reino da Dinamarca”.  

Desde que Donald Trump regressou à Casa Branca que tem referido o desejo de anexar o território rico em minerais que, apesar de se encontrar no continente americano, pertence à Dinamarca – outro membro da NATO.  

Recentemente o presidente norte-americano nomeou Jeff Landry, governador da Louisiana, como enviado especial da Gronelândia e ao agradecer pela confiança Jeff Landru considerou que era “uma honra servi-lo" “para tornar a Gronelância parte dos Estados Unidos”.  

Em março o vice-presidente norte-americano JD Vance visitou a ilha onde se encontra a base militar dos Estados Unidos mais a norte e depois disso – em maio - Trump recusou-se a descartar uma ação militar para obter o controlo do território: “Não descarto essa possibilidade. Não digo que o vou fazer, mas não descarto nada. Precisamos muito da Gronelândia”.  

Como reação às constantes ameaças o Serviço de Inteligência dinamarquês classificou, no mês passado, os Estados Unidos como um risco à segurança. Na altura os primeiros-ministros da Dinamarca e da Groenlândia, Mette Frederiksen e Jens-Frederik Nielsen, fizerem uma declaração conjunta onde reforçaram: “Já o dissemos muito claramente antes. Agora dizemos outra vez. As fronteiras nacionais e a soberania dos Estados estão enraizadas no direito internacional... não se pode anexar outros países”.  

Segundo uma sondagem realizada em janeiro do ano passado, a grande maioria da população da Gronelândia deseja tornar-se independente da Dinamarca, mas .  

Artigos Relacionados
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Ataque à Venezuela aumenta rumores de uma futura anexação da Gronelândia