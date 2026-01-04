Ataque à Venezuela aumenta rumores de uma futura anexação da Gronelândia

O embaixador dinamarquês nos Estados Unidos já referiu que os países são “aliados próximos" e reforçou: "A segurança dos EUA também é a segurança da Gronelândia e da Dinamarca”.

O ataque norte-americano à Venezuela e a captura do seu presidente Nicolás Maduro aumentaram os rumores da possibilidade dos norte-americanos anexarem a Gronelândia, especialmente tendo em conta que vários membros do movimento MAGA voltaram as suas atenções para o território dinamarquês após o ataque ao país da América Latina.



Tensão entre a Dinamarca e a Venezuela aumenta, com receios de anexação da Gronelândia Foto AP/Ebrahim Noroozi

Exemplo disso é que apenas algumas horas depois da operação militar ter sido anunciada a podcaster de direita Katie Miller, esposa do vice-chefe do gabinete de Donald Trump, publicou no X um mapa da Gronelândia coberto com a bandeira dos Estados Unidos e com a legenda: “Em breve”.

O embaixador dinamarquês nos Estados Unidos, Jesper Møller Sørensen, republicou a publicação de Katie Miller com um “lembrete amigável” de laços de defesa de longa data entre os dois países: “Somos aliados próximos e devemos continuar a trabalhar juntos como tal. A segurança dos EUA também é a segurança da Gronelândia e da Dinamarca”.

O embaixador referiu ainda que a Dinamarca aumentou os gastos com defesa em 2025, comprometendo-se com 13,7 mil milhões de dólares - 11,7 milhões de euros - “que podem ser usados no Ártico e no Atlântico Norte. Porque levamos a nossa segurança conjunta a sério”. Jesper Møller Sørensen concluiu ainda: “Esperamos total respeito pela integridade territorial do Reino da Dinamarca”.

Just a friendly reminder about the US and the Kingdom of Denmark: We are close allies and should continue to work together as such. US security is also Greenland’s and Denmark’s security. Greenland is already part of NATO. The Kingdom of Denmark and the United States work… https://t.co/CboKnlKgJL — Jesper Møller Sørensen ???? (@DKambUSA) January 4, 2026

Desde que Donald Trump regressou à Casa Branca que tem referido o desejo de anexar o território rico em minerais que, apesar de se encontrar no continente americano, pertence à Dinamarca – outro membro da NATO.

Recentemente o presidente norte-americano nomeou Jeff Landry, governador da Louisiana, como enviado especial da Gronelândia e ao agradecer pela confiança Jeff Landru considerou que era “uma honra servi-lo" “para tornar a Gronelância parte dos Estados Unidos”.

Em março o vice-presidente norte-americano JD Vance visitou a ilha onde se encontra a base militar dos Estados Unidos mais a norte e depois disso – em maio - Trump recusou-se a descartar uma ação militar para obter o controlo do território: “Não descarto essa possibilidade. Não digo que o vou fazer, mas não descarto nada. Precisamos muito da Gronelândia”.

Como reação às constantes ameaças o Serviço de Inteligência dinamarquês classificou, no mês passado, os Estados Unidos como um risco à segurança. Na altura os primeiros-ministros da Dinamarca e da Groenlândia, Mette Frederiksen e Jens-Frederik Nielsen, fizerem uma declaração conjunta onde reforçaram: “Já o dissemos muito claramente antes. Agora dizemos outra vez. As fronteiras nacionais e a soberania dos Estados estão enraizadas no direito internacional... não se pode anexar outros países”.

Segundo uma sondagem realizada em janeiro do ano passado, a grande maioria da população da Gronelândia deseja tornar-se independente da Dinamarca, mas 85% não que tornar-se parte dos Estados Unidos.