Sábado – Pense por si

Mundo

Filho de Nicolás Maduro pede mobilização para libertação do pai

Lusa 09:46
As mais lidas

O filho de Maduro sublinhou que a mobilização popular deve centrar-se em “erguer as bandeiras da dignidade” e rejeitar qualquer perceção de fraqueza.

O filho do Presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro apelou esta segunda-feira à população para se mobilizar contra o ataque realizado no sábado pelos Estados Unidos contra a Venezuela e a prisão do seu pai pelas forças norte-americanas.

Filho de Nicolás Maduro apela à mobilização para libertar o pai
Filho de Nicolás Maduro apela à mobilização para libertar o pai AP

“Estamos bem, estamos calmos. Vão ver-nos nas ruas, ao lado do povo”, disse Nicolás Ernesto Maduro.

O filho de Maduro sublinhou que a mobilização popular deve centrar-se em “erguer as bandeiras da dignidade” e rejeitar qualquer perceção de fraqueza.

“Não nos verão fracos”, afirmou o filho de Maduro.

“Vamos erguer as bandeiras do [antigo Presidente venezuelano Hugo] Chávez e trabalhar para trazer Nicolás Maduro para casa são e salvo”, disse, segundo a Rádio Miraflores.

“Estamos firmes (…). Estamos a avançar”, sublinhou, numa mensagem dirigida aos membros do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, partido de Maduro) e aos movimentos sociais.

Nicolás Ernesto Maduro convocou a participação nas manifestações organizadas nos últimos dias para denunciar a operação norte-americana na Venezuela.

Os Estados Unidos lançaram no sábado “um ataque em grande escala contra a Venezuela” para capturar e julgar o líder venezuelano e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Horas depois do ataque, e não sendo ainda claro quem vai dirigir o país após a queda de Maduro, o Presidente norte-americano, Donald Trump, admitiu uma segunda ofensiva contra o país se for necessário.

Nicolás Maduro e a sua mulher, Cília Flores, foram transportados para Nova Iorque e o ex-Presidente vai comparecer hoje num tribunal em Manhattan.

A vice-Presidente, Delcy Rodriguez, assumiu a Presidência interina do país.

A comunidade internacional dividiu-se entre a condenação ao ataque dos Estados Unidos a Caracas e saudações pela queda de Maduro e o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a ação militar dos EUA poderá ter “implicações preocupantes” para a região.

Artigos Relacionados
Tópicos Tribunal Prisão Leis Nicolás Maduro Estados Unidos Venezuela Partido Socialista Unido da Venezuela Organização das Nações Unidas
Investigação
Opinião Ver mais
Paula Cordeiro
Paula Cordeiro
Urbanista

Uma certa e insustentável inocência

As redes estão preparadas para alavancar o óbvio: emoção, contradição, discussão. O que nos provoca raiva ou indignação ganha uma força que a mesma história, contada de outra forma, não consegue alcançar. E, por isso, se queremos, realmente, fazer por mudar, o digital ajuda mas não chega.

Menu shortcuts

Filho de Nicolás Maduro pede mobilização para libertação do pai