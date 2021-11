França descontente com Austrália devido a fuga de mensagem para a imprensa

"Não se comporta assim numa troca pessoal entre líderes", criticou embaixador francês na Austrália. SMS estavam relacionadas com cancelamento do contrato do submarino francês.

O embaixador francês na Austrália expressou hoje o seu desagrado na fuga para a imprensa de mensagens privadas enviadas pelo Presidente francês Emmanuel Macron ao seu homólogo australiano, Scott Morrison, sobre cancelamento do contrato do submarino francês.



Reuters

"Não se comporta assim numa troca pessoal entre líderes. Fazê-lo também envia um sinal muito preocupante a todos os chefes de estado (em todo o mundo)", disse Jean-Pierre Thebault numa aparição no Clube de Imprensa em Camberra.

O diplomata advertiu que envia um sinal "triste" ao mundo: "cuidado na Austrália há fugas de informação e o que disser em confiança aos seus colegas acabará por ser usado contra si".

Thebault referia-se à fuga, na segunda-feira à noite, do conteúdo de uma série de mensagens entre o líder australiano e o Presidente francês nos dias anteriores ao controverso cancelamento de Canberra, em Setembro, de um acordo para a compra de 12 submarinos convencionais franceses.

Dois dias antes do anúncio do cancelamento do contrato, que a França descreve como uma "facada nas costas", o gabinete de Morrison tentou contactar o gabinete de Macron, mas o Presidente francês perguntou numa mensagem de texto: "Devo esperar boas ou más notícias sobre as nossas ambições conjuntas de submarinos?"

Thebault observou que o mais interessante do conteúdo da mensagem é que ela "prova completamente que até ao último minuto não sabíamos o que ia acontecer" e insistiu que havia um engano "intencional" por parte do Governo australiano.

A relação diplomática entre a França e a Austrália está em mau estado após o cancelamento do contrato submarino selado em 2016 e avaliado em cerca de 67,617 mil milhões de dólares (58,473 mil milhões de euros).

Camberra abandonou o projeto do submarino Gallic em setembro a favor do desenvolvimento de dispositivos nucleares como parte de um ambicioso pacto de defesa com os Estados Unidos e o Reino Unido.

A Austrália assinou uma aliança de defesa com os Estados Unidos e o Reino Unido em Setembro com o objetivo de fazer frente à China na região Indo-Pacífico, o que dará à Austrália acesso aos submarinos nucleares de fabrico norte-americano.