18 dias depois, encontraram Cleo Smith sã e salva. E já comeu gelado

Cleo Smith, a menina de quatro anos que desapareceu de um acampamento na Austrália há 18 dias, foi entregue sã e salva aos pais depois de ter sido resgatada de uma casa onde era mantida pelo seu raptor. A polícia entrou numa casa trancada em Carnarvon, uma cidade a cerca de 100 quilómetros a sul do acampamento na manhã de quarta-feira, e encontrou Cleo Smith dentro de um dos quartos.



"Um dos agentes pegou-a ao colo e perguntou-lhe 'como te chamas?'. Ela respondeu 'o meu nome é Cleo'", relatou o vice-comissário da Polícia da Austrália Ocidental Col Blanch na televisão. O homem que manteve Cleo Smith cativa foi detido.



A menina tinha sido vista pela última vez na tenda da família cerca das 1h30 da manhã, hora local, de 16 de outubro, no acampamento Blowholes Shacks em Macleod, a 900 quilómetros a norte de Perth, a capital do estado da Austrália Ocidental. Quando os pais acordaram na manhã seguinte, ela tinha desaparecido.



Uma equipa de 140 pessoas estava a trabalhar no caso e a polícia analisou mais de mil dicas do público. Segundo as autoridades, o rapto parece ter sido oportunista e não planeado.