Flotilha Humanitária que partiu rumo a Gaza regressa ao porto de Barcelona devido ao mau tempo

Entre os barcos que tiveram de regressar está o da ativista sueca, Greta Thunberg.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

A Newsletter Na Revista no seu e-mail

A Flotilha Humanitária, que partiu de Barcelona rumo a Gaza, no domingo, regressou ao porto espanhol devido ao mau tempo, na noite do mesmo dia, pelas 21h00 locais (20h00 em Portugal continental). Entre os barcos que tiveram de regressar está o da ativista sueca, Greta Thunberg.



Flotilha Humanitária já partiu para Gaza. Mariana Mortágua faz parte da tripulação

A missão, formada por vinte embarcações carregadas de ajuda humanitária, com toneladas de alimentos e medicamentos, partiu pelas 16h00 locais (15h00) e passadas poucas horas de viagem no mediterrâneo, decidiram dar marcha atrás devido às condições meteorológicas. A decisão foi tomada em conjunto pelos participantes da expedição, avança o jornal espanhol La Vanguardia.

Os capitães da Flotilha irão reunir esta segunda-feira, pelas 10h00 locais (9h00), para decidir se retomam o trajeto ainda esta tarde.

A deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, o ativista Miguel Aparício e a atriz Sofia Aparício fazem parte da delegação portuguesa presente na viagem.