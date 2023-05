Um ferido em explosão no centro de Milão

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Uma explosão no centro de Milão, em Itália, provocou um ferido e obrigou à evacuação de vário prédios e de uma escola. O ferido é o condutor da carrinha que pegou fogo e levou à explosão.







Scene of explosion in Milan, Italypic.twitter.com/94aJPjaymD — The Spectator Index (@spectatorindex) May 11, 2023

Segundo o canal de notícias SkyTG24 cinco automóveis acabaram também em chamas bairro de Porta Romana, no centro da cidade. Tudo aconteceu às 11h30 locais, menos uma hora em Lisboa.A polícia local avançou apenas que uma carrinha pegou fogo, mas não adiantou qualquer outro detalhe. Algumas testemunhas indicaram ao Corriere della Sera que essa carrinha transportava botijas de oxigénio.Segundo os bombeiros indicaram ao jornal italiano, o condutor da carrinha tentou ainda travar o incêndio que começou no motor. Ao ver que não conseguia parar as chamas e já com uma mão queimada, terá saltado para longe. Apresenta ainda ferimentos numa perna.

A bordo da carrinha estavam 20 botijas de oxigénio o que potenciou a explosão.

"Não podemos dizer o que espoletou o incêndio, mas o que se passou é absolutamente 'normal'", afirmou fonte dos bombeiros ao Corriere della Sera: "A carrinha começou a arder e as garrafas de oxigénio, destinadas a um estabelecimento vizinho, aceleraram o processo, desencadeando as chamas que obrigaram à evacuação do jardim-de-infância e dos edifícios vizinhos."Notícia atualizada às 12h35.