Pizza em chamas pode ser a causa de incêndio que matou duas pessoas num restaurante

Prato que era uma das especialidades da casa terá tocado na vegetação artifical que decora o espaço o que fez com que as chamas se alastrassem rapidamente. Há ainda 10 feridos a registar.

Sexta-feira, dia 21 de abril, perto das 23h locais (menos uma hora em Lisboa), um prato em chamas passa pela sala do restaurante Burro Canaglia, no centro de Madrid. Depois disso, as testemunhas falam que um incêndio alastrou pelo espaço de forma fulminante. Tendo provocado dois mortos e 10 feridos, oito dos quais ainda estão hospitalizados.







Ao que indicam as primeira investigações ao caso, o prato em chamas - uma pizza - terá tocado a vegetação artificial que decora o espaço. E terá sido daí que alastraram as chamas a todo o restaurante.As chamas terão também começado perto da saída do restaurante o que acabou por dificultar a saída dos clientes e trabalhadores. Segundo o porta-voz das Emergências de Madrid indicou ao jornal El País , as chamas alastraram "a toda a velocidade pelas paredes e teto" decorados com muitas plantas de plástico de modo a parecer uma selva, como é visível numa das publicações do restaurante no Instagram.Uma das vítimas mortais era um funcionário do restaurante. O outro um cliente que, segundo o presidente da câmara de Madrid, estaria junto à porta do restaurante. Estavam ambos na casa dos 20 anos.Os bombeiros garantem que chegaram quase de imediato ao local - o quartel mais próximo fica apenas 300 metros - mas que o fumo se espalhou rapidamente dificultando o socorro. "Fizemos 12 salvamentos e depois tivemos de verificar as escadas dos edifícios anexos." Segundo testemunhos de clientes e pessoas que se encontravam próximas estariam cerca de 60 pessoas no restaurante.

Os responsáveis pelo restaurante - um franchisado de um grupo de Sevilha - ainda não falaram aos jornalistas, estando desde esta manhã no local a colaborar com a polícia científica. Sabe-se que também não excluem a hipóteses de o incêndio ter começado numa das suas sobremesas, que também têm elementos de fogo.



No instagram, a gerência do grupo fez uma publicação de condolências às famílias e onde referem estar "profundamente comovidos" com a tragédia.