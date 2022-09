Arranha-céus na China com mais 200 metros engolido pelas chamas

Esta sexta-feira uma torre de escritórios com 42 andares no centro de Changsha, capital da província de Hunan, foi engolida pelas chamas de um incêndio que provocou a destruição quase total do edifício.







??In #China, the skyscraper of the largest telecom operator China Telecom in #Changsha is on fire. Hundreds of people could be burned alive. pic.twitter.com/GDNC74k8Tj — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022

Half an hour ago in Changsha, Hunan, a China Telecom building caught fire.



The company states employees have been evacuated pic.twitter.com/55m7pAR3Mv — Pelusium OSINT (@PelusiumCap) September 16, 2022

O edifício, com mais de 200 metros de altura, pertence à empresa China Telecom e ficou com dezenas de andares destruídos pelas chamas, segundo as informações transmitidas pela televisão estatal CCTV. Foram partilhadas várias fotografias e vídeos do momento em que o arranha-céus, construído em 2000, ardia.No entanto as autoridades acreditam que foi a parte externa do edifício que ficou mais danificada. O fogo já foi totalmente apagado pelos bombeiros mas ainda não é conhecido se existiram vítimas, nem a causa do incêndio.Os incêndios de grandes dimensões e mortais são comuns na China, onde a aplicação dos códigos de construção é negligente e existem muitas construções feitas sem qualquer tipo de autorização, o que pode dificultar a fuga de pessoas dos edifícios em chamas.Em julho de 2021, ocorreu um incêndio num armazém na província de Jilin que matou pelo menos 15 pessoas e feriu outras 25. No mês anterior, ocorreu um incêndio que matou 18 pessoas, maioritariamente crianças, numa escola de artes marciais, no centro da província de Henan.