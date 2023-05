Sanna Marin divorcia-se enquanto se prepara para deixar o cargo de primeira-ministra

A primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, e o seu marido Markus Raikkonen vão divorciar-se. O casal tem uma filha de 5 anos e casou-se quando Sanna Marin já era primeira-ministra e liderava a Finlândia na luta contra a pandemia, em 2020.







O divórcio foi anunciado pelos próprios através do Instagram na quarta-feira. Sanna Marin afirmou: "Estamos gratos pelos 19 anos que passámos juntos e pela nossa querida filha. Vamos manter-nos amigos".A separação surge na mesma altura em que Sanna Marin vai deixar o cargo de primeira-ministra, que ocupa desde 2019, depois da Coligação Nacional, de direita, ter vencido as eleições legislativas em abril.Markus Raikkonen é empresário e ex-jogador de futebol e a líder finlandesa garante que vai continuar a ser a "melhor amiga" do ex-marido uma vez que vão "continuar a passar tempo juntos como uma família".Em 2019, Sanna Marin tornou-se a primeira-ministra mais nova do mundo e nas últimas eleições finlandesas, em abril, conseguiu garantir 19,9% dos votos para o Partido Social-Democrata, aumentando o número dos deputados. Ainda assim todos os outros partidos da sua coligação de esquerda acabaram por perder votos e será a Coligação Nacional a formar governo.O seu governo já renunciou formalmente mas continua agora como interino até que seja nomeado um novo governo, liderado por Petteri Orpo.Sanna Marin acabou por se revelar incapaz de conseguir um consenso entre os finlandeses ao mesmo tempo que foram surgindo notícias da sua vida privada que geraram alguma polémica . Em agosto de 2022 circulou pelas redes sociais um vídeo onde parecia a cantar, dançar e a beber com os amigos.A primeira-ministra chegou a fazer um teste de drogas, que deu negativo , e o parlamento votou contra acusá-la de má conduta