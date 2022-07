Inquérito do Congresso concluiu que o ex-presidente dos EUA mobilizou os seus apoiantes a realizar um protesto violento, que culminou na invasão do Capitólio, a 6 de janeiro de 2021 e onde morreram cinco pessoas.

Tweet de Trump incitou ao ataque do Capitólio

Um tweet de Donald Trump foi um dos principais mobilizadores da multidão de extrema-direita que invadiu o Capitólio, a 6 de janeiro do ano passado, concluiu um inquérito do Congresso. Trump escreveu na rede social "depois da mais louca reunião presidencial", afirmou um dos congressistas que integrou o painel do inquérito.