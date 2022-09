Ucrânia: O regresso às aulas numa escola destruída pelos russos

Apesar deste recomeço ter contado com uma cerimónia que juntou pais, professores e alunos na Escola nº 2 em Borodianka, no norte de Kiev, o ensino vai ser feito à distância garantido assim a segurança de todos.

Na manhã de quinta-feira, 1, crianças e professores celebraram mais um arranque do ano letivo na escola nº 2 em Borodianka, na Ucrânia. Reunidos na parte exterior da escola, fizeram-se ouvir discursos e a recitação do hino nacional ucraniano. Como manda a tradição, as meninas usavam elásticos brancos no cabelo e os meninos camisas brancas, e ainda trouxeram flores para dar aos professores.