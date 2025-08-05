Sábado – Pense por si

05 de agosto de 2025 às 22:38

Comissão Europeia suspende contramedidas comerciais contra EUA

A Comissão Europeia vai suspender as contramedidas que estavam previstas para aplicar aos Estados Unidos caso não tivesse havido acordo entre as duas partes sobre as tarifas.

