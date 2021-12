EUA. Sobe para 74 o número de mortes provocadas por tornados no Kentucky

A série de tornados que abalou os EUA nos últimos dias já fez pelo menos 74 vítimas mortais e o número deve aumentar, com mais de uma centena de desaparecidos ainda por localizar. Mais de 28 mil casas no estado do Kentucky, o mais afectado, continuam sem eletricidade e o governador, Andy Beshear, estima que mais de mil tenham sido destruídas.







"É uma tragédia, e não sabemos ainda quantas vidas se perderam, nem a extensão total dos danos", declarou Biden, que prometeu que "o Estado federal fará tudo o que puder para ajudar" e que o estado de emergência pode ser ainda estendido a outros estados, como o Illinois e o Tennessee, se os respetivos governadores assim o solicitarem.

Entre os 74 mortos já confirmados, com idades entre os cinco meses e os 86 anos, estavam pelo menos seis crianças. E a identificação de desaparecidos e o registo de mortes tem sido dificultado pelos destroços, as quebras de rede na região e o grande número de pessoas e famílias que se abrigaram.Devido à situação, o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou estado de emergência federal no estado do Kentucky, agilizando o desbloquear de ajuda o processo de disponibilização de ajuda federal para fazer face aos danos causados pelas tempestades e tornados que arrasaram boa parte do território.

Joe Biden vai ainda visitar a região na quarta-feira.

Esta segunda-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou uma mensagem de condolências ao chefe de Estado norte-americano, Joe Biden, pelas vítimas dos tornados que assolaram o centro e o sul dos Estados Unidos.

A mensagem de condolências de Marcelo Rebelo de Sousa foi publicada na página oficial da Presidência da República na Internet.Nessa mensagem, lê-se que Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu a Joe Biden "a profunda preocupação do povo português com as consequências devastadoras dos tornados que assolaram o centro e o sul dos Estados Unidos nos últimos dias, provocando muitas dezenas de mortos e vastos prejuízos materiais".As equipas de socorro norte-americanas continuavam hoje de manhã a tentar encontrar sobreviventes dos tornados que devastaram o centro e o sul dos Estados Unidos na sexta-feira e no sábado.As tempestades deixaram um rasto de destruição em seis estados, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississípi e Tennessee, com registos de cerca de 30 tornados.Numa comunicação ao país, o Presidente Joe Biden disse tratar-se de "uma das piores séries de tornados" da história do país e de "uma tragédia inimaginável".As agências federais de resposta a catástrofes começaram a deslocar-se para as zonas mais afetadas, disse Biden, prometendo que "o Governo federal fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar".O Kentucky, na parte centro-leste do país, foi particularmente atingido por este fenómeno climático violento, que afeta sobretudo as vastas planícies americanas, com colunas negras a varrer o solo, iluminadas por relâmpagos intermitentes.Fora do Kentucky, foram relatadas pelo menos 13 mortes, incluindo seis pessoas que trabalhavam num armazém da empresa Amazon no Illinois.Das cerca de 100 pessoas presentes no armazém, apenas 45 conseguiram sair, de acordo com os bombeiros. As equipas de salvamento continuavam hoje de manhã as buscas."Estamos de coração partido pela perda dos nossos colegas, e os nossos pensamentos e orações estão com as suas famílias e entes queridos", disse o chefe da Amazon, Jeff Bezos, na rede social Twitter.O Tennessee relatou quatro mortes, duas pessoas morreram no Arkansas e pelo menos uma morte foi relatada no Missouri.Com Lusa