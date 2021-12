Boris Johnson fez das polémicas a sua imagem de marca. Chegou ao fim da linha?

Esta terça-feira o primeiro-ministro britânico pode enfrentar uma rebelião sem precedentes no seu mandato: mais de 100 parlamentares podem votar contra as novas medidas de restrição contra a covid-19. Tudo por causa dos escândalos acumulados na última semana.

Boris Johnson é há muito considerado o rei das reviravoltas. Fez das polémicas o principal traço da sua liderança, mas agora parece que a estrada se está a apertar para o primeiro-ministro britânico.



No final de uma semana horribilis - que tinha tudo para ser feliz, com o nascimento da filha, a segunda em comum com Carrie Johnson -, Johnson enfrenta esta terça-feira o parlamento para a votação das novas medidas de restrição contra a covid-19. E pode contar com mais 100 membros do seu partido a votar contra, pela primeira vez desde o início da pandemia.



Esta posição deixa o governo dependente dos Trabalhistas para aprovar as novas restrições, onde passa a ser pedido o certificado de vacinação ou prova de um teste negativo para poder participar em eventos mais concorridos. O Labour já anunciou que deve votar a favor.