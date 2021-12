Portugueses ganham "asas" nas estradas francesas

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Em relação ao ano de 2019, o número de processos instaurados aos condutores portugueses aumentou 12 por cento, ao contrário da tendência geral, que evidencia uma queda de 22 por cento, a que não é alheia a situação pandémica e as restrições no tráfego.

Mesmo assim, segundo a polícia francesa, mais de 1.9 milhões de processos por excesso de velocidade foram enviados para mais de três dezenas de países no espaço europeu.

Os vencedores desta lista não muito gloriosa são os belgas com 245.856 processos (-16%), logo seguidos pelos espanhóis com 219.704 processos (-14%) e os britânicos com 210.474 (-52%). Mas alguns condutores de outras nacionalidades tomaram ‘asas’ nas estradas francesas.

Entre os aumentos mais espetaculares estão os ‘pilotos’ búlgaros com 8005 processos, ou seja, um aumento de 56% em relação a 2019; os romenos, por seu turno, não ficam de fora com um aumento de 46% nas infrações com um total de 160.630 e uma entrada no Top 5 deste ‘ranking’, não esquecendo os polacos com 127.246 multas (+34%).