Sábado – Pense por si

Mundo

EUA realizam novo ataque contra barco junto à Venezuela. Seis pessoas morreram

Luana Augusto
Luana Augusto 20:14
As mais lidas

Esta é pelo menos a quinta vez que os EUA atacam supostas embarcações de narcotraficantes.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta terça-feira um novo ataque contra uma suposta embarcação de narcotraficantes ao largo da costa da Venezuela. Segundo informou o norte-americano através da rede social Truth Social, seis pessoas morreram e nenhum militar americano ficou ferido.

Donald Trump
Donald Trump AP Photo/Alex Brandon

Este ataque realizou-se logo depois que a "inteligência confirmou que a embarcação traficava drogas, estava associada a redes narcoterroristas ilícitas e circulava numa rota conhecida dessas embarcações". Segundo o republicano, esta embarcação estava “afiliada a uma Organização Terrorista Designada (DTO) que realizava tráfico de drogas na Venezuela”, no entanto, não identificou de que organização se tratava.

As declarações de Donald Trump surgiram acompanhadas de um vídeo a preto e branco onde era possível ver a embarcação, seguindo-se de uma explosão provocada por um míssil que a destruiu por completo.

Esta é pelo menos a quinta vez que os Estados Unidos realizam um ataque contra embarcações supostamente de narcotraficantes. No início de outubro, o Pentágono já havia anunciado um outro ataque.

Artigos Relacionados
Tópicos Drogas Tráfico de droga Explosão Venezuela Estados Unidos Donald Trump
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

EUA realizam novo ataque contra barco junto à Venezuela. Seis pessoas morreram