Há muito que se sabia que Greg Abbott era contra as políticas de imigração defendidas por Joe Biden mas agora o político começou a enviar autocarros com dezenas de pessoas para Washington, Nova Iorque e Chicago.

Casa Branca acusa governador do Texas de abandonar crianças migrantes na rua

Na véspera de natal, o governador do Texas, Greg Abbott, decidiu encher três autocarros com imigrantes e enviá-los para Washington. Numa noite onde as temperaturas negativas se faziam sentir, uma das viaturas seguiu tendo como destino a residência oficial da vice-presidente Kamala Harris.