EUA: Polícia prendeu assassino em série acusado de cometer crimes há mais de uma década

As autoridades norte-americanas comunicaram, esta sexta-feira, que prenderam um homem na sequência de uma série de assassinatos em Long Island, Nova Iorque. O suspeito está indiciado pela morte de nove mulheres, um homem e uma criança entre 2010 e 2011.







REUTERS/Shannon Stapleton

À data o caso foi alvo de forte atenção mediática, tanto pela sua dimensão como pelo seu modus operandi. Todos os onze corpos foram encontrados numa zona isolada da praia de Gilgo e alguns encontravam-se embrulhados em sacos de serapilheira.Cinco das mulheres foram identificadas como sendo profissionais do sexo e, apesar das vítimas não terem ligações aparentes, a polícia sempre apontou para a hipótese de existir apenas um suspeito.Segundo a polícia de Suffolk, o homem terá sido preso às 20h30 de quinta-feira e terá ficado sob custódia. As autoridades não revelaram ainda a identidade do presumível autor do crime, mas a NBC e o New York Times identificaram-no como sendo Rex Heuermann, um arquiteto de 59 anos natural de Massapequa.