A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Caos no parlamento de Kosovo com deputado a tentar agredir primeiro-ministro

O Parlamento de Kosovo foi, esta quinta-feira, 13 de julho, palco de confrontos entre mais de 40 deputados.

A carregar o vídeo ... Caos no Parlamento de Kosovo

Inicialmente foi rasgada uma ilustração do primeiro-ministro de Kosovo, Albin Kurti, com nariz de pinóquio. A confusão instalou-se a seguir, quando um deputado atirou com água, na direção do primeiro-ministro.

Entre socos e chapadas, houve também garrafas de água e guarda-chuvas. A cena de caos, que atrasou a sessão duas horas, só terminou com a chegada e a intervenção da polícia.

O que terá provocado esta confusão, entre deputados, foi uma conversa de áudio exposta por um meio de comunicação e que tinha vindo a ser tema de debate político há três dias.

A presidente do parlamento de Kosovo, Vjosa Osmani-Sadriu, entretanto já veio a comentar o sucedido como "inaceitável".