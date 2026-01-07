Sábado – Pense por si

Mundo

EUA falam em comprar a Gronelândia e não descartam o uso das forças armadas para o fazer

Gabriela Ângelo
Gabriela Ângelo 10:36
Capa da Sábado Edição 6 a 12 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 6 a 12 de janeiro
As mais lidas

O governo da ilha já solicitou uma reunião “urgente” para discutir “as reivindicações dos Estados Unidos” sobre o país.

Um dia depois das forças norte-americanas terem invadido a Venezuela e capturado o seu líder Nicolás Maduro, o presidente dos Estados-Unidos, Donald Trump, a bordo do Air Force One, lançou farpas a outros países que podem vir a ser s. 

EUA ponderam a compra da Gronelândia e não descartam usar as forças armadas
EUA ponderam a compra da Gronelândia e não descartam usar as forças armadas AP

Além de mencionar a Colômbia e Cuba, o presidente afirmou que os EUA precisavam da Gronelândia “do ponto de vista da segurança nacional”, uma vez que a ilha está rodeada de “navios russos e chineses” e que iriam falar sobre este tema “daqui a 20 dias”. Podiam ter sido dois dias. 

Segundo o jornal norte-americano , esta terça-feira o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, contou a legisladores que o presidente estava a planear comprar a Gronelândia em vez de a invadir. Trump terá ainda pedido aos seus assessores que lhe apresentassem um plano atualizado para a aquisição do território. 

Já a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que a administração não descarta a opção de utilizar as forças armadas para realizar a aquisição. “O presidente Trump deixou bem claro que adquirir a Gronelândia é uma prioridade de segurança nacional e utilizar as forças armadas dos EUA é sempre uma opção à sua disposição”, disse, em conferência de imprensa. 

As declarações foram feitas horas depois de os líderes europeus, incluindo Portugal, terem emitido uma declaração conjunta de apoio à Dinamarca. “A NATO deixou claro que a região do Ártico é uma prioridade e os Aliados europeus estão a reforçar a sua presença, atividades e investimentos para manter a segurança do Ártico e dissuadir adversários”, diz a nota, reforçando que “o Reino da Dinamarca, incluindo a Gronelândia, faz parte da NATO”. 

O governo da Gronelândia já solicitou ao Departamento de Estado dos EUA uma reunião “urgente” com o secretário de Estado norte-americano, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Gronelândia, Vivian Motzfeldt e o seu homólogo dinamarquês, Lars Løkke Rasmussen, para discutir “as reivindicações dos EUA” sobre o país. 

A fixação de Trump com o território autónomo dinamarquês vem já desde o seu primeiro mandato, mas desde que tomou posse, no início de 2025, que tem vindo a intensificar o interesse com ameaças de aquisição e visitas de oficiais norte-americanos e familiares de Donald Trump à ilha do Ártico. 

Artigos Relacionados
Tópicos Segurança nacional Forças armadas Crime Gronelândia Estados Unidos Donald Trump New York Magazine Departamento de Estado dos Estados Unidos
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Cuidar do coração

Sabia que 80% dos casos de doenças cardiovasculares podiam ser evitados ou pelo menos adiados uma década? E ainda: a história do empresário António Quaresma; a moda dos microcasamentos.

Menu shortcuts

EUA falam em comprar a Gronelândia e não descartam o uso das forças armadas para o fazer