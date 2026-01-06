Ocupação da Gronelândia pode estar para breve. Trump está a discutir essa opção com assessores

Informação foi adiantada pela Casa Branca que sublinhou ainda que essa anexação poderá envolver as Forças Armadas dos Estados Unidos.
A ocupação da Gronelândia por parte dos Estados Unidos poderá estar para breve. A Casa Branca revelou esta terça-feira à noite que o presidente, Donald Trump, está neste momento reunido com os assessores para "discutir uma série de opções" para adquirir essa ilha.
"O presidente deixou claro que adquirir a Gronelândia é uma prioridade de segurança nacional dos Estados Unidos e é vital para dissuadir os nossos adversários na região do Ártico. O presidente e a sua equipa estão a discutir uma série de opções para alcançar este importante objetivo de política externa", anunciou a Casa Branca num comunicado enviado à agência de notícias Reuters.
Na mesma nota, é referido que existe a possibilidade dessa ocupação envolver as Forças Armadas. "Utilizar as Forças Armadas dos EUA é sempre uma opção à disposição do comandante-chefe."
Esta não é a primeira vez que Donald Trump sugere a anexação dessa região. No domingo, já depois de o Nicolás Maduro ter sido capturado pelos militares norte-americanos, o presidente dos EUA deu uma entrevista na qual afirmou que precisa da Gronelândia. Nas mesmas declarações, anunciou até que a ilha estava "rodeada de navios russos e chineses" e disse falaria sobre a sua intenção de anexar o país dentro de 20 dias.
A decisão de Trump foi, no entanto, contestada pelo primeiro-ministro, Jens Frederik Nielssen, que recordou que a Gronelândia é um país democrático.
