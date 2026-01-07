Sábado – Pense por si

EUA perseguem e controlam petroleiro de bandeira russa no Atlântico

Navio, com o nome "Marinera", tornou-se num ponto de tensão entre os EUA a Rússia. Petroleiro estava a navegar em águas entre a Islândia e a Escócia.

As forças militares dos EUA perseguiram um petroleiro ligado à Venezuela, mas que tem bandeira russa, no oceano Atlântico. Segundo a Bloomberg, a operação, que tinha como objetivo final a apreensão do navio, decorreu nesta quarta-feira, com a NBC a avançar que o petroleiro já está nas mãos dos operacionais americanos.

O petroleiro em causa, com o nome "Marinera", tornou-se num ponto de tensão entre os EUA e a Rússia, após o ataque americano contra a Venezuela no fim de semana passado.

Este petroleiro, que originalmente se chamava "Bella 1", foi alvo do bloqueio americano às embarcações de transporte de crude venezuelanas. Impedido de atracar para abastecimento, os membros da tripulação furaram o bloqueio da guarda costeira norte-americana, tendo-se seguido uma perseguição ao mesmo nos últimos dias pelas águas do Atlântico.

