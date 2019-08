O Presidente dos Estados Unidos confirmou este domingo o interesse em "comprar" a Gronelândia, maior ilha do mundo, à Dinamarca. Mas porque quer Donald Trump, um homem que construiu fortuna no ramo imobiliário e empresarial, tornar norte-americano um território que tem 80% da sua superfície coberta por um manto de gelo?

Recursos naturais é a resposta simples. A camada gelada da Gronelândia está a desaparecer rapidamente devido às alterações climáticas – fenómenos que Trump tende a descredibilizar – e os primeiros efeitos já são visíveis: climatólogos preveem que 2019 vai ser "o maior ano de degelo" da ilha e, no passado dia 13 de junho, foi registada uma perda recorde de 2 mil milhões de toneladas de gelo, que representa 40% do total da sua área superficial.

Uma foto do território, partilhada pelo climatólogo Steffen Olsen, do Instituto Meteorológico Dinamarquês, tornou-se mesmo viral nas redes sociais.

Por baixo desta cama de gelo, a Gronelândia esconde recursos como petróleo, gás natural e carvão, urânio, ouro, prata ou diamante que se poderão tornar rapidamente acessíveis com a erosão da superfície.

A localização e o legado de Trump como POTUS

A esta razão acresce o cenário geopolítico: a Gronelândia é considerada pelos Estados Unidos como um local estratégico crucial no ponto de vista militar. Tanto que uma das maiores bases militares norte-americanas fora de portas, a Thule Air Base, situa-se precisamente no noroeste da ilha, a cerca de 1200 quilómetros do Círculo Polar Ártico. Esta inclui um sistema de aviso de mísseis, um espaço de vigilância e ainda uma sala de controlo aéreo da Força Aérea norte-americana.

Para além de que, no ponto de vista de Trump, a aquisição de um território tão rico em recursos naturais faria com que este entrasse para a história.

Durante a ocupação da Dinamarca pela Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) os Estados Unidos tomaram posições na Gronelândia e após o final do conflito instalaram a base área militar estrategicamente importante durante a Guerra Fria e que continua ativa.

Em 1946, o então presidente norte-americano, Harry Truman, também tentou comprar a Gronelândia, tendo proposto pagar 100 milhões de dólares (cerca de 90 milhões de euros) em ouro. Uma proposta que a Dinamarca rejeitou.

Quanto poderá custar a Gronelândia aos EUA?

Se tivermos em conta o valor oferecido por Truman para comprar a ilha em 1946, os EUA ofereceram aquilo que hoje seriam 1,3 mil milhões de dólares – cerca de 1,17 mil milhões de euros. O que quer dizer que, se a Dinamarca rejeitou na altura, o valor seria bem acima do proposto há 73 anos.

Esta não é uma prática inusual por parte dos EUA. A aquisição mais conhecida é a do Alasca, em 1867, quando os EUA compraram o território à Rússia por 7,2 milhões de dólares (6,5 milhões de euros). Tendo em conta a inflação, seriam 112 milhões de euros nos dias de hoje.

Também não é a primeira vez que os Estados Unidos tentam fazer negócio com a Dinamarca: em 1917, os norte-americanos compraram as Ilhas Virgens por 25 milhões de dólares – 22,5 milhões de euros.

Além destes dois territórios, os EUA também compraram as Filipinas à Espanha em 1898 por 20 milhões de dólares (18 milhões de euros) e o próprio estado do Louisiana à França em 1803 por 15 milhões de dólares (13,6 milhões de euros).

E será que a Gronelândia está à venda?

Parece que não. Pelo menos é esta a resposta do governo gronelandês e da primeira-ministra da Dinamarca, Matte Frederiksen.

Em resposta no Twitter aos rumores de uma possível aquisição por parte dos Estados Unidos, o Ministério dos Negócios Estrangeiros indicou que o território estava "aberto a negócios", mas "não à venda".

#Greenland is rich in valuable resources such as minerals, the purest water and ice, fish stocks, seafood, renewable energy and is a new frontier for adventure tourism. We're open for business, not for sale

?? learn more about Greenland on: https://t.co/WulOi3beIC

— Greenland MFA (@GreenlandMFA) August 16, 2019

A ilha, colonizada há mais de 300 anos pelos dinamarqueses, serve de casa a cerca de 57 mil pessoas e desde 2009 que tem o seu próprio governo. Em 1979, um referendo trouxe à Gronelândia o estatuto de autonomia, com competências próprias exceto nas áreas de defesa, política externa e emissão de moeda, entre outras áreas, incluindo a impossibilidade de pedir o direito à autodeterminação.

Também este domingo, a chefe de Governo da Dinamarca indicou que a intenção de Trump seria uma "ideia absurda". "A Gronelândia não está à venda. A Gronelândia não é dinamarquesa, é da Gronelândia. Espero sinceramente que não tenham sido declarações sérias", disse à estação pública da Dinamarca (DR).

Donald Trump visita a Dinamarca nos próximos dias 2 e 3 de setembro, de acordo com a Casa Real da Dinamarca e a agenda do gabinete da primeira-ministra, mas no domingo o Presidente dos Estados Unidos lançou dúvidas quanto à visita ao afirmar que não "é definitivo" que vai realizar a deslocação a Copenhaga.

E será que a Gronelândia pode ser vendida?

Trump pressupôs que a possível compra seria com o melhor interesse para a Dinamarca mas pode não ser assim tão simples. "É essencialmente um grande negócio do ramo imobiliário", comparou, referindo que os dinamarqueses estão "a perder 700 milhões de dólares" ao suportar os custos da Gronelândia.

Muita coisa mudou desde a altura da proposta de Truman, em 1946. Através de leis internacionais da ONU, foi reconhecido o direito à autodeterminação de governos por parte das pessoas e das suas nações.

Estas, aliadas ao autogoverno que a Dinamarca concedeu à Gronelândia em 2009, tornam praticamente impossível uma aquisição norte-americana – a não ser que o governo e os cidadãos gronelandeses queiram.

A legislação da região autónoma dinamarquesa especifica que a Gronelândia pode realizar acordos internacionais autonomamente desde que afete apenas os seus próprios interesses e não os da Dinamarca. Caso requeira a independência da Dinamarca, será necessário um referendo entre os residentes gronelandeses, assim como um apoio maioritário tanto no governo da Gronelândia, como no dinamarquês.

Deste modo, politicamente e legalmente, é quase impossível a Trump "comprar" a Gronelândia. Mesmo que Trump esqueça que existem mais de 50 mil pessoas e um governo a viverem no território e a sua palavra a dizer sobre o assunto, haverá sempre a Dinamarca. E um aligeirar das políticas de autodeterminação gronelandesas iria contra tudo o que país europeu tem feito no que diz respeito à autonomia do território nos últimos 40 anos.