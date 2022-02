Socorristas a centímetros de Rayan. Helicóptero a postos

As equipas de resgate encontram-se a poucos metros de Rayan, o menino de cinco anos que caiu num poço em Marrocos há cinco dias. Os esforços para retirar a criança foram dificultados por rochas duras encontradas entre o poço e o túnel escavado paralelamente ao mesmo pelos socorristas. Apesar de estar um helicóptero a postos para levar Rayan para o hospital, ainda não é claro quanto tempo podem demorar as operações.



De acordo com o site marroquino Le360, já foi escavada mais de metade da distância, na horizontal, que separa Rayan dos socorristas, revelou aos jornalistas Abdelhadi Thamrani, membro da equipa encarregue da operação de salvamento. Às 15h12, a agência Reuters citou a televisão estatal ao avançar que a equipa está a 90 centímetros de Rayan. Os trabalhos têm sido travados a cada meia hora para evitar qualquer deslizamento de terras.



Segundo Abdelhadi Thamrani, é difícil apurar as condições de saúde de Rayan Awram, que caiu num poço de 32 metros de profundidade perto da aldeia de Ighran, junto a Chefchaouen, na terça-feira. Uma câmara que foi introduzida no poço mostrou Rayan deitado de lado. "Esperamos resgatá-lo com vida", afirmou Abdelhadi Thamrani.