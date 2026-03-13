Bruxelas analisa propostas da rede social X sobre cumprimento da legislação europeia

Bruxelas multou o X em dezembro de 2025 em 120 milhões de euros por incumprimento das suas obrigações de transparência devido ao "design enganador" do seu selo de verificação azul, à falta de transparência do seu repositório publicitário e à falta de acesso aos dados públicos para os investigadores.

A Comissão Europeia (CE) já recebeu e está a analisar as medidas corretivas enviadas pela plataforma X relativamente ao selo de verificação azul, cujo "design enganador" levou a uma multa ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais (DSA).



Rede social X Europa Press via AP

"Estamos a avaliar as medidas corretivas propostas e, a partir daí, decidiremos como proceder", indicou o porta-voz comunitário Thomas Regnier durante a conferência de imprensa diária da CE.

O representante europeu não quis entrar em detalhes sobre as medidas corretivas propostas pela empresa de Elon Musk, mas afirmou que, "neste momento, deve-se valorizar o facto de que, após um intercâmbio construtivo com a empresa, esta levou a sério a sua obrigação e apresentou soluções".

"Ninguém ganha com as multas ou as sanções pecuniárias compulsórias", acrescentou Thomas Regnier.

Bruxelas multou o X em dezembro de 2025 em 120 milhões de euros por incumprimento das suas obrigações de transparência devido ao "design enganador" do seu selo de verificação azul, à falta de transparência do seu repositório publicitário e à falta de acesso aos dados públicos para os investigadores.

Thomas Regnier lembrou que a rede social tem até segunda-feira, 16 de abril, para pagar esta multa.

A multa da CE consistiu em 45 milhões de euros pela infração relacionada com o selo de verificação azul, 35 milhões pelo repositório de anúncios e 40 milhões em relação ao acesso aos dados por parte dos investigadores

A empresa de Elon Musk tem até ao dia 28 de abril para enviar à comissão soluções sobre o repositório publicitário e o acesso aos dados públicos.