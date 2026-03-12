Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
12 de março de 2026 às 23:00

Forças armadas de Israel afirmam que os ataques ao Irão “aumentam a cada dia”

Effie Defrin, porta-voz militar de Israel, afimou nesta quinta-feira, em Telavive, que os ataques estão a expandir-se a cada dia. Atacaram comandantes e soldados, mas também, veículos aéreos, lançadores e locais de lançamento.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)