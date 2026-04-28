Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
28 de abril de 2026 às 23:00

As comemorações do 25 de abril na rua, este ano, serão uma manifestação contra o Chega

O mundo sindical está muito fragilizado, a CGTP foi excluída, numa atitude reveladora dos tempos de hoje e de como o “cancelamento” hoje se faz mais à esquerda do que à direita.

Escrevo este artigo antes de saber como vão ser as comemorações “populares” do 25 de Abril em Lisboa e no Porto, onde elas envolvem muitas dezenas de milhar de pessoas. Mas uma coisa tenho como certa, serão marcadas por um espírito mais de resistência do que comemorativo e serão uma grande manifestação contra o Chega.

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As comemorações do 25 de abril na rua, este ano, serão uma manifestação contra o Chega