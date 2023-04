Jornalistas iranianas que revelaram caso de Mahsa Amini em risco de pena de morte

A justiça iraniana acusou as jornalistas que revelaram o caso de Mahsa Amini de "colaboração com o governo hostil dos EUA, conluio contra a segurança nacional e propaganda contra o sistema", acusações que podem levar a pena de morte.







Majid Asgaripour/WANA via Reuters

O porta-voz do poder judicial, Masoud Setayeshi, informou esta quarta-feira as acusações feitas às jornalistas Nilufar Hamedi e Elahe Mohammadi por informarem a morte em setembro de Amini, a que se sucederam fortes protestos no país.O julgamento deve começar dentro de um mês, "no Tribunal Revolucionário de Teerão", acrescentou, durante uma conferência de imprensa.Em outubro, o Ministério das Informações e a organização de informações da Guarda Revolucionária acusaram as duas jornalistas de terem recebido treino da CIA, em "guerra híbrida", para fomentar os protestos.Hamedi foi a jornalista que publicou uma foto de Amini no hospital, quando estava em coma e entubada, e depois outra com os pais abraçados no passeio do hospital, depois de terem sido informados da morte da filha.Esta jornalista do diário reformista Shargh foi detida em 21 de setembro e passou grande parte da detenção em regime de isolamento.Por sua vez, Mohammadi cobriu o funeral de Amini, na sua cidade - Saqez, no Curdistão -, onde começaram os protestos, em 17 de setembro.Mohammadi trabalhava para o diário Hammihan e foi detida em casa, em 22 de setembro.Hamedi e Mohammadi são apenas duas de entre uma quase centena de jornalistas detidos por fazerem o seu trabalho durante os protestos no Irão, segundo o Comité para a Proteção de Jornalistas.Daquele total, pelo menos 72 foram libertados sob fiança.A morte de Amini causou fortes protestos em todo o país, em que se pediu o fim da República Islâmica, protagonizados sobretudo por jovens e mulheres, que acabaram depois de uma forte repressão estatal, que causou pelo menos 500 mortos.Há também registo de quatro enforcamentos, um dos quais em público, por participação nos protestos.