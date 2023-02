Christian Atsu foi resgatado dos escombros na Turquia com vida

O jornal 'Fanatik' avança esta manhã Christian Atsu, antigo jogador do FC Porto que se encontrava desaparecido na região de Hatay depois do forte sismo que ontem abalou a Turquia e a Síria, foi resgatado com vida.





O jogador foi apanhado pelo sismo com outros elementos do Hatayspor, o emblema onde joga na Turquia, que também estavam desaparecidos. Esta manhã, o vice-presidente do clube, Mustafa Özat, fez o ponto da situação a uma rádio local. "O Christian Atsu foi retirado com ferimentos. O nosso diretor desportivo, Taner Savut, infelizmente ainda está sob os escombros. Hatay foi profundamente afetada", constatou o dirigente.Segundo o 'Fanatik', Kerim Ali, outro jogador do Hatayspor, saiu dos destroços pelos seus próprios meios; os futebolistas Bertug Yildirim, Burak Öksüz e o tradutor do clube também foram resgatados.A Federação ganesa de futebol confirmou entretanto a notícia, sublinhando que o futebolista internacional está sob cuidados médicos. "Recebemos algumas notícias positivas de que Christian Atsu foi resgatado com sucesso de um edifício que colapsou e que está a receber tratamento", referiu na sua conta no Twitter a federação ganesa.O tremor de terra ocorreu na madrugada de segunda-feira, a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, próximo da fronteira com a Síria, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o sismo registou uma magnitude de 7,8 e sentiram-se dezenas de réplicas, uma das quais de pelo menos 7,6.O balanço provisório aumentou para mais de cinco mil mortos, enquanto decorrem as operações de resgate nos escombros dos edifícios destruídos nos dois países.O vice-presidente da Turquia, Fuat Oktay, disse hoje que o número de mortos em território turco aumentou para 3.419 e que 20.534 pessoas ficaram feridas, e a Síria confirmou hoje a morte de 1.602 pessoas.