Sismo na Turquia: recém-nascido e mãe salvos após quatro dias nos escombros

Um bebé com 10 dias e a sua mãe estão agora a salvo depois de terem passado cerca de 90 horas nos escombros de uma estrutura em ruínas na província de Hatay, no sul da Turquia.





10-day old Yagiz Ulas has been rescued from the wreckage with his family, 90 hours after the earthquake. pic.twitter.com/fC7eHVb5xT — Ekrem Imamoglu (International) (@imamoglu_int) February 9, 2023

As imagens que estão a percorrer as redes sociais mostram a criança a ser retirada cuidadosamente durante a noite.Yagiz, o recém-nascido foi fotografado enrolado num cobertor térmico e de seguida foi transportado por uma ambulância para receber tratamento no hospital mais próximo. Já a mãe foi retirada numa maca e até ao momento não há informações sobre o estado de saúde de ambos.As imagens captadas pela agência Reuters mostram que também foi resgatado um homem, no entanto não está claro se teria alguma ligação a esta mulher e ao bebé.À medida que as horas passam a esperança de se encontrarem mais sobreviventes vai diminuindo, especialmente devido às temperaturas negativas que se fazem sentir durante a noite e o tempo que vai passando sem que as vítimas encarceradas tenham acesso a água e comida. No entanto, as equipas de resgate, nacionais e internacionais, continuam a trabalhar na Turquia e na Síria.O presidente da câmara de Istambul fez uma publicação no Twitter sobre este resgate e partilhou que o mesmo ocorreu na cidade de Samandag.Até ao momento estão confirmados mais de 21 mil mortos, 17.674 na Turquia e 3.377 na Síria, originados pelo sismo que ocorreu na madrugada de segunda-feira e originou centenas de réplicas.Começa também a ser considerada agora a possibilidade de existir uma catástrofe secundária nos dois países uma vez que centenas de pessoas ficaram sem abrigo, água, aquecimento e eletricidade, devido a uma quebra em todo o sistema de abastecimentos. O presidente turco, Recap Tayyip Erdogan, já descreveu o sismo como "o desastre do século".