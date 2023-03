Chão de templo na Índia desaba e faz pelo menos 35 mortos

Pelo menos 35 pessoas morreram e 16 ficaram feridas depois do chão de um templo na Índia ter colapsado. O local de culto terá sido construído em cima de um poço - ao qual os fiéis acediam para o banho sagrado - que acabou por ruir esmagando os devotos.







Celebrações do festival hindu Ram Navami em Nova Deli, 2015. REUTERS/Anindito Mukherjee

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De acordo com as autoridades do país, o acidente ocorreu esta quinta-feira, na cidade de Indore, no centro da Índia, altura em que se celebrava o festival hindu de Ram Navami.Segundo avança a Reuters, tudo indicia que o local teria sido preparado para o evento, o poço estaria tapado "com uma laje", mas "a multidão e o excesso de carga" terão provocado o colapso.Para o local foram enviados cerca de 75 militares e várias equipas de salvamento, tendo sido possível resgatar 18 pessoas. "Outras 35 pessoas foram encontradas já sem vida e há pelo menos 16 feridos", disse à imprensa local Ilayaraja T, funcionário do governo local.Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, já expressou as suas condolências e anunciou que as famílias dos mortos e das vítimas serão devidamente indemenizadas.