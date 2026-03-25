Sábado – Pense por si

Mundo

Estados Unidos revelam plano de paz para o Irão

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 12:05
As mais lidas

Entre as condições impostas pelos norte-americanos está a obrigatoriedade do desmantelar as capacidades nucleares do país e comprometer-se em nunca desenvolver armas nucleares.

Donald Trump anunciou, na terça-feira, que os Estados Unidos estão “muito perto de fechar um acordo” de cessar-fogo com o Irão baseado em 15 condições impostas pelos próprios norte-americanos. 

Trump aborda acordo com Irão em Memphis, Tennessee
Trump aborda acordo com Irão em Memphis, Tennessee Radar

De acordo com o republicano, o enviado especial para o Médio Oriente, Steve Witkoff, o secretário de Estado, Marco Rubio, e o vice-presidente dos EUA, JD Vance, são alguns dos altos funcionários norte-americanos envolvidos no processo.  

De acordo com o canal 12, citado pelo, ambas as partes negociaram um acordo de 15 pontos, apesar de ainda não serem todos conhecidos, para um cessar-fogo que deverá durar um mês e se baseia nas seguintes condições:

1 - O Irão deve desmantelar as capacidades nucleares do país;

2 - Deve comprometer-se em nunca apostar no desenvolvimento de armas nucleares;

3 - Em território iraniano, não haverá enriquecimento de urânio;

4 - Depois de ser definida uma data, o Irão deve entregar cerca de 450 quilogramas de urânio enriquecido a 60% à Agência Internacional de Energia Atómica; 

5 - As centrais nucleares de Natanz, Isfahan e Fordo devem ser desmanteladas; 

6 - A Agência Internacional de Energia Atómica deve poder supervisionar no interior do país; 

7 - O Irão deve abandonar o "paradigma" de representação regional por procuração; 

8 - O Irão deve parar com o financiamento e armamento dos seus aliados regionais; 

9 - O Estreito de Ormuz, um dos maiores pontos estratégicos do mundo, deve ser reaberto e funcionar como um corredor marítimo livre; 

10 - O programa de mísseis do Irão deve ser limitado tanto em alcance como em quantidade; 

11 - A utilização futura de mísseis deve ficar restrita à autodefesa; 

12 - As sanções ao Irão, impostas pela comunidade internacional, devem ser levantadas; 

13 - Os EUA estão dispostos a ajudar o país a avançar com o programa nuclear civil do país, incluindo a produção de eletricidade na central nuclear de Bushehr;

14 - O mecanismo que permite a imposição automática de sanções, caso o Irão não cumpra os acordos, será eliminado. 

O Paquistão tem-se afirmado como um possível parceiro para sediar as negociações e confirmou à Associated Press que o Irão recebeu o plano.  

Analistas internacionais têm apontado que este plano é baseado na proposta que surgiu de base para as negociações no final de maio de 2025, pouco antes do colapso das negociações nucleares entre os Estados Unidos e o Irão, pelo que pode estar destinado ao mesmo falhanço.  

O ministro da Economia de Israel, Nir Barkat, partilhou com a BBC que considerava muito improvável que o Irão concordasse com o plano de 15 pontos, apesar de o considerar “bonito na teoria”. Barkat afirmou que o regime iraniano “não vai mudar” e reforçou que o seu principal objetivo é deixar o Irão “sem armas nucleares, sem mísseis e sem grupos aliados”: “Confio que o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu estão alinhados nesses objetivos e os alcançaremos de uma forma ou de outra”.  

Os iranianos têm acusado Trump de estar a tentar apenas acalmar os mercados, depois de aumentos consecutivos no preço do petróleo, ao referir que iria suspender os ataques por cinco dias para tentar chegar a um acordo baseado nestes 15 pontos. No entanto o Irão tem negado quaisquer conversações diretas com os norte-americanos. O porta-voz Quartel-General Central Khatam al-Anbiya do Irão, principal comando militar do país, referiu que “os norte-americanos estão a negociar consigo mesmo”: “Alguém como nós jamais se entenderá com alguém como vocês. Nem agora, nem nunca”. 

Siga-nos no .

Artigos Relacionados
Tópicos Irão Mísseis acordar Acordo Estados Unidos Donald Trump Agência Internacional de Energia Atómica Nir Barkat BBC The Times of Israel Associated Press Steve Witkoff Marco Rubio
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Estados Unidos revelam plano de paz para o Irão