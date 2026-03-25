Irão: Teerão avisa EUA para não porem à prova determinação iraniana na defesa

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O influente presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, avisou esta os Estados Unidos para não "porem à prova a determinação do Irão em defender o seu território".



Eraldo Peres/AP

As palavras de Galibaf surgem depois de os meios de comunicação social norte-americanos terem noticiado o envio de soldados adicionais para o Médio Oriente.

"Estamos a acompanhar de muito perto todos os movimentos norte-americanos na região, em particular as mobilizações de tropas", declarou o presidente do Parlamento iraniano numa mensagem publicada no X.

"Não ponham à prova a nossa determinação em defender o nosso país", advertiu.

Terça-feira, a imprensa norte-americana noticiou que o Exército dos Estados Unidos prepara-se para enviar para o Médio Oriente aproximadamente 3.000 paraquedistas de uma unidade aerotransportada de elite, para apoiar operações no Irão.

Segundo o Wall Street Journal, é esperada nas próximas horas a ordem para o envio de uma brigada de combate da 82.ª Divisão Aerotransportada, a principal força de reação rápida do Exército norte-americano. Segundo a ABC News, os elementos do comando vão partir rapidamente, assim que a ordem for dada.

A 82.ª Divisão Aerotransportada possui uma unidade capaz de ser enviada para qualquer parte do mundo em menos de 24 horas.

A imprensa norte-americana levantou também possibilidade de os Estados Unidos tentarem tomar a estratégica ilha iraniana de Kharg, de onde partem aproximadamente 90% das exportações de crude do Irão, para forçar Teerão a reabrir o Estreito de Ormuz, cuja navegação ameaça desde início dos ataques israelo-norte-americanos contra o país, a 28 de fevereiro.

A Casa Branca afirmou hoje que as forças norte-americanas podem "neutralizar" a ilha de Kharg "a qualquer momento, se o Presidente [Donald] Trump der a ordem".

Segundo o New York Times, um ataque à ilha poderá ser realizado por fuzileiros, que também estão a caminho da região.

Milhares de paraquedistas da 82.ª Divisão Aerotransportada foram enviados para a Polónia no início de 2022, pouco antes da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Estes soldados foram também os últimos a abandonar Cabul quando os talibãs capturaram a cidade em agosto de 2021, pondo fim a 20 anos de presença norte-americana no Afeganistão.

A 06 de junho de 1944, foram também homens desta unidade que saltaram de paraquedas em França para capturar Sainte-Mère-Église e auxiliar nos desembarques da Normandia contra a Alemanha nazi.