Sábado – Pense por si

Mundo

Irão: Teerão avisa EUA para não porem à prova determinação iraniana na defesa

Lusa 12:24
As mais lidas

As palavras de Galibaf surgem depois de os meios de comunicação social norte-americanos terem noticiado o envio de soldados adicionais para o Médio Oriente.

O influente presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, avisou esta os Estados Unidos para não "porem à prova a determinação do Irão em defender o seu território".

Eraldo Peres/AP

As palavras de Galibaf surgem depois de os meios de comunicação social norte-americanos terem noticiado o envio de soldados adicionais para o Médio Oriente.

"Estamos a acompanhar de muito perto todos os movimentos norte-americanos na região, em particular as mobilizações de tropas", declarou o presidente do Parlamento iraniano numa mensagem publicada no X.

"Não ponham à prova a nossa determinação em defender o nosso país", advertiu.

Terça-feira, a imprensa norte-americana noticiou que o Exército dos Estados Unidos prepara-se para enviar para o Médio Oriente aproximadamente 3.000 paraquedistas de uma unidade aerotransportada de elite, para apoiar operações no Irão.

Segundo o Wall Street Journal, é esperada nas próximas horas a ordem para o envio de uma brigada de combate da 82.ª Divisão Aerotransportada, a principal força de reação rápida do Exército norte-americano. Segundo a ABC News, os elementos do comando vão partir rapidamente, assim que a ordem for dada.

A 82.ª Divisão Aerotransportada possui uma unidade capaz de ser enviada para qualquer parte do mundo em menos de 24 horas.

A imprensa norte-americana levantou também possibilidade de os Estados Unidos tentarem tomar a estratégica ilha iraniana de Kharg, de onde partem aproximadamente 90% das exportações de crude do Irão, para forçar Teerão a reabrir o Estreito de Ormuz, cuja navegação ameaça desde início dos ataques israelo-norte-americanos contra o país, a 28 de fevereiro.

A Casa Branca afirmou hoje que as forças norte-americanas podem "neutralizar" a ilha de Kharg "a qualquer momento, se o Presidente [Donald] Trump der a ordem".

Segundo o New York Times, um ataque à ilha poderá ser realizado por fuzileiros, que também estão a caminho da região.

Milhares de paraquedistas da 82.ª Divisão Aerotransportada foram enviados para a Polónia no início de 2022, pouco antes da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Estes soldados foram também os últimos a abandonar Cabul quando os talibãs capturaram a cidade em agosto de 2021, pondo fim a 20 anos de presença norte-americana no Afeganistão.

A 06 de junho de 1944, foram também homens desta unidade que saltaram de paraquedas em França para capturar Sainte-Mère-Église e auxiliar nos desembarques da Normandia contra a Alemanha nazi.

Artigos Relacionados
Tópicos Donald Trump Irão Estados Unidos Teerão Médio Oriente Kharg ABC News The Wall Street Journal New York Magazine Mohammad Bagher Ghalibaf
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Irão: Teerão avisa EUA para não porem à prova determinação iraniana na defesa