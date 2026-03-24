Investidores aplicaram €500 milhões em petróleo minutos antes de Trump anunciar negociações com o Irão

Aproximadamente 6.200 contratos futuros de Brent e West Texas Intermediate foram negociados entre as 6h49 e as 6h50 de segunda-feira, horário de Nova Iorque.

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Cerca de 15 minutos antes da publicação de Donald Trump a anunciar negociações “produtivas” com o Irão, investidores aplicaram 580 milhões de dólares (cerca de 500 milhões de euros) no mercado do petróleo, provocando volatilidade em outros ativos.



Investidores aplicaram milhões em petróleo antes do anúncio de Trump sobre o Irão AP Photo/Luis M. Alvarez

Aproximadamente 6.200 contratos futuros de Brent e West Texas Intermediate foram negociados entre as 6h49 e as 6h50, horário de Nova Iorque, o valor nacional dessas negociações foi de 580 milhões de dólares, segundo os cálculos avançados pelo Financial Times. O volume de negociações dos dois tipos de petróleo disparou simultaneamente 27 segundos antes das 6h50 e os contratos que acompanham o índice de ações S&P 500 subiram nos momentos que se seguiram, com os volumes de negociações a aumentarem significativamente nesse período.

Até ao momento não é conhecido se há uma, ou várias entidades, por detrás das transações de segunda-feira. “É difícil provar a causalidade... mas é preciso questionar quem terá sido relativamente agressivo na venda de contratos futuros naquele momento”, referiu um estrategista de mercado de uma corretora norte-americana.

O anúncio de Trump, às 7h04, desencadeou uma forte onda de vendas nos mercados globais de energia e originou uma subida no índice de ações S&P 500 e nas ações europeias.

O porta-voz da Casa Branca, Kush Desai, referiu que “o único foco do presidente Trump e dos funcionários do governo Trump é fazer o que é melhor para o povo americano”. Acrescentou que “a Casa Branca não tolera que nenhum funcionário do governo lucre ilegalmente com informações privilegiadas e, qualquer insinuação de que funcionários estejam envolvidos em tal atividade sem provas, é jornalismo infundado e irresponsável”.

Vários Hedge Funds, um tipo de fundo de investimento que visa manter a rentabilidade independentemente das flutuações do mercado, referiram que este foi um dos vários exemplos, nos últimos meses, de grandes negociações realizadas pouco antes de anúncios oficiais do governo liderado por Donald Trump.