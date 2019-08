Estados Unidos congelam ativos do Governo venezuelano

Os Estados Unidos congelaram todos os ativos do Governo venezuelano , uma decisão anunciada pela Casa Branca esta segunda-feira que traduz uma escalada das tensões com o líder socialista Nicolás Maduro.A proibição aos norte-americanos de efetuarem quaisquer negócios com o Governo da Venezuela também entra em vigor imediatamente.A ordem executiva assinada pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, citou a "usurpação" do poder de Maduro e abusos dos direitos humanos por parte daqueles que lhe são leais.A decisão fica aquém de um embargo comercial imediato, mas ilustra a intensificação dos esforços dos EUA para remover Maduro do cargo desde que o Governo Trump reconheceu em janeiro o líder da oposição Juan Guaidó como o Presidente legítimo da Venezuela.Sanções anteriores tiveram como alvo a indústria petrolífera da Venezuela, a fonte da maior parte das receitas de exportação do país.