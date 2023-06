Xi Jinping recebeu Antony Blinken, em Pequim. É o primeiro sinal de aproximação entre os dois países depois da viagem ter sido adiada após o abate do balão-espião chinês em solo americano. As duas potências tentam reatar relações, mantendo a distância.

"Estabilizar a relação bilateral" foi a expressão-chave utilizada por Xi Jinping e Antony Blinken para sublinhar a urgência em pôr termo à degradação do trato entre a China e os Estados Unidos. Os 35 minutos de encontro entre o secretário de Estado e o presidente no Grande Salão do Povo foram sinal de algum progresso nos contactos prévios de Blinken com os chefes da diplomacia chinesa, sem notícia, contudo, de cedências de parte a parte.