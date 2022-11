Biden e Xi juntos pela primeira vez. "Temos de encontrar formas de trabalhar juntos"

Líderes dos EUA e da China estão reunidos cara a cara pela primeira vez, um dia antes do arranque da cimeira do G20, em Bali. Os dois cumprimentaram-se em frente aos jornalistas de forma sorridente e cordial. Não haverá declarações conjuntas do que for discutido.