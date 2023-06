O atormentado mundo dos negócios da China

O ambiente mudou e no mundo das filiais estrangeiras há inquietação. No jogo da retaliação, Pequim aposta em força nas acusações de espionagem à medida. Sucedem-se rusgas a multinacionais e até detenções.

O filantropo-mor Bill Gates, Tim Cook, da Apple, Elon Musk, da Tesla, Marry Barra, da General Motors, e Jamie Dimon, do JP Morgan Chase, foram todos este ano a Pequim, mas uma nuvem de chumbo paira sobre o mundo de negócios sino-americano. Ao confronto político e à imposição mútua de sanções empresariais, em especial nos setores de alta tecnologia e de recolha e distribuição de dados, acresce, a partir de 1 de julho, a entrada em vigor da nova Lei de Contraespionagem da República Popular. A revisão legislativa e sua futura regulamentação ao nível provincial, local e setorial, definem um quadro muito amplo e vago de atuação das forças de informação e segurança conforme aos interesses do momento que assegurem o monopólio discricionário de decisão do Partido Comunista.