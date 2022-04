Emirados Árabes Unidos: o que está por trás do deslumbramento?

Os Emirados Árabes Unidos sabem como extasiar qualquer um – o esplendor do Dubai comprova-o, bem como a grandiosidade da Expo 2020, que recebeu 23 milhões de pessoas em seis meses. Durante a cerimónia de encerramento, não houve olhos que conseguissem conter as lágrimas, lia-se na página oficial do evento. Agora é hora de voltar à vida real, onde nem tudo reluz.